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Uber увольняет 10% сотрудников по всему миру

Uber увольняет 10% сотрудников по всему миру

Uber сокращает около 3,3 тыс. рабочих мест, или 10% персонала по всему миру. Компания намерена за счет этого упростить управленческую структуру и перераспределить расходы в пользу совместных поездок, доставки и развития роботакси.

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