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Путин объявил о скором начале отгрузки нефти с «Восток Ойл»

Путин объявил о скором начале отгрузки нефти с «Восток Ойл»

Владимир Путин объявил о приближении запуска магистрального трубопровода к терминалу «Бухта Север» в рамках масштабного проекта «Восток Ойл» на Таймыре.

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