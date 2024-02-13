Восточный Новый год Дракона в Волгограде отметился массовыми очередями

Новогоднее настроение не смог испортить даже циклон «Ольга», буквально засыпавший город снегом.фото: Иван Илюхин/ГлагоL--> Новый год по восточному стилю решили с размахом отметить в этом году и в Волгограде.
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