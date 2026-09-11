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Царьград

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Маклаков отметил 65-летие на яхте за 2 миллиона рублей

Маклаков отметил 65-летие на яхте за 2 миллиона рублей

Алексей Маклаков отпраздновал свой 65-й день рождения на яхте в компании известных друзей, включая Михаила Галустяна и Александра Балуева.

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