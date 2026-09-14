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Газета.ру

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Песков: заявления о возможности Украины противостоять России были заблуждением

Песков: заявления о возможности Украины противостоять России были заблуждением

Различные оценки способности Украины противостоять России были заблуждением. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения иностранных СМИ о том, что Киев проигрывает в конфликте.

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