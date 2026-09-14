Различные оценки способности Украины противостоять России были заблуждением. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения иностранных СМИ о том, что Киев проигрывает в конфликте.