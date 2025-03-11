Противник предпринял массированную атаку БПЛА на Москву и Подмосковье, повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые

Алексей Горшков Мне тоже так кажется! Привыкли за все косяки ПВО винить - а тут, по-моему СПЕЦСЛУЖБЫ просмотрели! Ранее- в ноябре, кажется - и наша Казань атакам БПЛА подверглась - ВООБЩЕ ДАЛЕКО от Украины - наверняка местные "под чутким руководством" это учинили!

Михалыч А где нота протеста в адрес США, поставляющих оружие и наводящих его по мирным жителям???!!! Почему не наступаем на дипломатическом фронте???!!! Как раз нудно сейчас пока идут переговоры США с террористом Зелей.