Боевики киевского режима минувшей ночью предприняли очередную попытку атаковать российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Противник предпринял массированную атаку БПЛА на Москву и Подмосковье, повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые
Комментарии
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Алексей Горшков
Мне тоже так кажется! Привыкли за все косяки ПВО винить - а тут, по-моему СПЕЦСЛУЖБЫ просмотрели! Ранее- в ноябре, кажется - и наша Казань атакам БПЛА подверглась - ВООБЩЕ ДАЛЕКО от Украины - наверняка местные "под чутким руководством" это учинили!
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19 час.
Михалыч
А где нота протеста в адрес США, поставляющих оружие и наводящих его по мирным жителям???!!! Почему не наступаем на дипломатическом фронте???!!! Как раз нудно сейчас пока идут переговоры США с террористом Зелей.
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18 час.
Алекс Сэм
То есть БПЛА прямо с территории Украины долетели до весьма далёких от Хохляндии городов? Думаю , что БПЛА запускались с территории России и тут уже вопросы возникают к ФСБ и военной контрразведке.
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9 час.
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