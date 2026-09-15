Приток новых продавцов на маркетплейсы сократился на 27%

В июне–августе 2026 года на маркетплейсы пришло на 27% меньше новых продавцов, чем за тот же период прошлого года, следует из данных Торгово-промышленной палаты России, которые приводят «Известия».
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