В НАТО заявили, что продолжит наращивать присутствие на границах РФ

БРЮССЕЛЬ, 18 октября, ФедералПресс. НАТО будет продолжать усиливать свое военное присутствие на границах России, а также заниматься производством и закупками оружия как для обеспечения киевского режима, так и для пополнения собственных запасов.
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