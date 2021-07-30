Какие территории СССР подарил другим странам после войны

Обратно в СССР. Вспоминая наше советское прошлоеПолитикаКакие территории СССР подарил другим странам после войны По итогам Второй Мировой войны победителям достались не только слава и репарации, но и немалые территории.Вернуться к статье71НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolay StepanovА внутри Союза какие подарки были сделаны Украине и Казахстану!?!? Это же надо было додуматься отдать казахам 5 исконно российских областей в мае 1954 года, а потом без лишнего шума передать им вообще весь север теперешнего Казахстана! На карте 1940 года северной границей Казахстана была Северная граница Карагандинской области. А теперь Казахстан постепенно становится врагом России. Последний признак - визит президента Казахстана в Москву и по результатам переговоров с Путиным не было никакого коммюнике. Значит, ни о чем не договорились.Nikolay Stepanov"Но мы никогда не допустим, чтобы с этих территорий против России осуществлялись какие то враждебные действия" - сказал недавно Путин. Речь ведь не идёт о казахских танках и пехоте, речь идёт о бактериологическом оружии. Поищите в поисковике, сколько американских лабораторий расположено на севере Казахстана! Вот то-то и оно!Александр ПотехинБыла единая страна!Это как квартира,что если ты перенёс кровать из одной комнаты в другую..Кто же знал,что при помощи вот таких как ты эту страну разрушат!Александр ПотехинА врагом России становятся все вокруг,благодаря путину и таким как ты!Александр ПотехинNikolay StepanovТак что же ты во мне узрел вражеского? И какую херню ты написал, что даже редакция боится показать, скрыли комментарий? Защищаешь казахов, не торопящихся возвращать то, что получили? "Русские всегда приходят за своим!" - это Бисмарк сказал, а он был не дурак.Nikolay StepanovЭто твои измышления. Не верю!Комментировать
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