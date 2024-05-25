Эксперт спрогнозировал, будут ли банки массово поднимать доходность вкладов

Дальнейший рост ставок по депозитам маловероятен, однако возможна коррекция доходности как сезонный фактор, заявил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич в комментарии для Банки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии