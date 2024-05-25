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Эксперт спрогнозировал, будут ли банки массово поднимать доходность вкладов

Дальнейший рост ставок по депозитам маловероятен, однако возможна коррекция доходности как сезонный фактор, заявил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич в комментарии для Банки.

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