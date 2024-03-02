РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Федоров
    Фашист по натуре всегда поддержит фашиста.«Если ты либерал,...
  • Константин Анатольев
    https://youtu.be/2ArGMu2wDa4На гибель Мурза и...
  • Малик Гумеров
    "Как победить Запад в информационной войне?" = Раздавить в России капитализм .... , определить идеологию жизни(как хо...Как победить Запа...

Притча о создании женщины

Притча о создании женщины

Шестой день близился к концу, мир полностью был готов, когда Бог решил создать женщину. Через несколько часов напряженного труда к нему подошел старший ангел и удивлённо спросил: «Почему ты тратишь так много времени на её создание? Всех остальных живых существ на планете ты создавал за считанные минуты».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх