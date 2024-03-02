Притча о создании женщины

Шестой день близился к концу, мир полностью был готов, когда Бог решил создать женщину. Через несколько часов напряженного труда к нему подошел старший ангел и удивлённо спросил: «Почему ты тратишь так много времени на её создание? Всех остальных живых существ на планете ты создавал за считанные минуты».