Притча о создании женщины

Шестой день близился к концу, мир полностью был готов, когда Бог решил создать женщину. Через несколько часов напряженного труда к нему подошел старший ангел и удивлённо спросил: «Почему ты тратишь так много времени на её создание? Всех остальных живых существ на планете ты создавал за считанные минуты».
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