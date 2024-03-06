Перечислены самые популярные у нижегородцев вакансии в 2023 году

Нижегородцы чаще всего предпочитают работать удалённо.Портал по поиску работы "Хэд Хантер" опубликовал результаты исследования о самых популярных в Нижегородской области вакансиях, которые были размещены на сайте в 2023 году и собрали больше всего откликов.