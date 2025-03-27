Пьяное ДТП. Какое наказание грозит водителю

Ошибка нетрезвого водителя может привести к трагедии, цена которой человеческая жизнь или здоровье Одно из самых серьезных нарушений правил дорожного движения – управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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