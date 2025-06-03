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Переговоры в Стамбуле: украинцам руки не подали, Мединский требует убираться из новых регионов, согласовали обмен молодых и «тяжелых»

Переговоры в Стамбуле: украинцам руки не подали, Мединский требует убираться из новых регионов, согласовали обмен молодых и «тяжелых»

БлокнотРУ Второй раунд прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле завершился. Итог кратко: война продолжается, жать украинцам руки россияне не готовы.

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