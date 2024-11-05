Детям хотят запретить доступ к соцсетям, чтобы оградить от смерти, лжи и террористов

Соответствующую инициативу направили Мишустину, Володину и Матвиенко В России предложили запретить детям до 14 лет доступ к социальным сетям, чтобы уменьшить негативное воздействие на несовершеннолетних, пишут "Известия".
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