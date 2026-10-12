Киллер Ореховской ОПГ Шарап погиб на задании в зоне СВО — тело не могут вынести с поля боя Главное в тезисах: Тезис 1: Бывший бригадир Ореховской ОПГ Александр Шарапов (позывной Дед) погиб на Краснолиманском направлении в ДНР — родственники 55-летнего мужчины получили официальный документ о смерти.