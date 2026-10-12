НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

187 подписчиков

Киллер Ореховской ОПГ Шарап погиб на задании в зоне СВО — тело не могут вынести с поля боя

Киллер Ореховской ОПГ Шарап погиб на задании в зоне СВО — тело не могут вынести с поля боя

Киллер Ореховской ОПГ Шарап погиб на задании в зоне СВО — тело не могут вынести с поля боя Главное в тезисах: Тезис 1: Бывший бригадир Ореховской ОПГ Александр Шарапов (позывной Дед) погиб на Краснолиманском направлении в ДНР — родственники 55-летнего мужчины получили официальный документ о смерти.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым