ПРОСТО О СЛОЖНОМ После оглушительной победы Путина на выборах президента очень многие ждут, что теперь, когда он решил главный вопрос по нахождению у власти до 2030 года, Россия начнёт серьёзные действия на наших западных рубежах.
Когда мы наконец начнём? Теперь стало понятно, как будут развиваться события
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
" Шесть лет назад, к слову, Штайнмайер снизошел до поздравления." Да кому нужны поздравления этой дешёвки с панели безШтан майера? Это он - один из "гарантов" мирного окончания киевского майдана, подписавшего известный договор. И где его гарантии, где мирное решение того нацистского бунта кастрюлеголовых любителей европенсий, бесплатных поездок в ЕС и свободного пития кавы в Вене? Обычный европустозвон, свадебный генерал в германском политикуме, бездельник-дармоед, ничего не значащий в жизни страны...
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12 час.
Юра Юрков
Хочется пожелать всем авторам этих "летописей"быть кратче и конкретней! На хера растекаться мыслью по древу...
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12 час.
Михалыч
Время работает против нас. Жизнь учит, что техническое преимущество - вещь хрупкая, особенно для страны, развалившей свою производственную базу. При капитализме патриотизм зачастую выдавливает мечта о БАБЛЕ, что чревато потерей военных секретов и выравниванием уровня ВПК. Нельзя долго тянуть.
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11 час.
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