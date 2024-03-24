ВМ

Владимир Минаков

" Шесть лет назад, к слову, Штайнмайер снизошел до поздравления." Да кому нужны поздравления этой дешёвки с панели безШтан майера? Это он - один из "гарантов" мирного окончания киевского майдана, подписавшего известный договор. И где его гарантии, где мирное решение того нацистского бунта кастрюлеголовых любителей европенсий, бесплатных поездок в ЕС и свободного пития кавы в Вене? Обычный европустозвон, свадебный генерал в германском политикуме, бездельник-дармоед, ничего не значащий в жизни страны...