Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 074 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Народ! Наглосраксия достаточно ссыклива и вякать мгновенно перестанет, если в пиндосрани  в пятиугольнике "вдруг" "сл...Путин ударит «Сар...
  • Олег Самойлов
    Кого жалко? наглосраксенцев? Земля много не потеряет, если несколько десятков миллионов наглосраксов пойдет рыбу корм...Путин ударит «Сар...
  • Олег Самойлов
    Те, кто в наглосраксии живет, ДАВНО уже НЕ русские!Путин ударит «Сар...

Когда мы наконец начнём? Теперь стало понятно, как будут развиваться события

Когда мы наконец начнём? Теперь стало понятно, как будут развиваться события

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ После оглушительной победы Путина на выборах президента очень многие ждут, что теперь, когда он решил главный вопрос по нахождению у власти до 2030 года, Россия начнёт серьёзные действия на наших западных рубежах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Минаков
&quot; Шесть лет назад, к слову, Штайнмайер снизошел до поздравления.&quot;                    Да кому нужны поздравления этой дешёвки с панели безШтан майера? Это он - один из &quot;гарантов&quot; мирного окончания киевского майдана, подписавшего известный договор. И где его гарантии, где мирное решение того нацистского бунта кастрюлеголовых любителей европенсий, бесплатных поездок в ЕС и свободного пития кавы в Вене? Обычный европустозвон, свадебный генерал в германском политикуме,   бездельник-дармоед, ничего не значащий в жизни страны...
Ответить
12 час.
Юра Юрков
Хочется пожелать всем авторам этих &quot;летописей&quot;быть кратче и конкретней! На хера растекаться мыслью по древу...
Ответить
12 час.
Михалыч
Время работает против нас. Жизнь учит, что техническое преимущество - вещь хрупкая, особенно для страны, развалившей свою производственную базу. При капитализме патриотизм зачастую выдавливает мечта о БАБЛЕ, что чревато потерей военных секретов и выравниванием уровня ВПК. Нельзя долго тянуть.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх