Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Петербурге осудили мужчину, нашедшего в туалете ТЦ сумку с 2 млн рублей

В Петербурге осудили мужчину, нашедшего в туалете ТЦ сумку с 2 млн рублей

Поход в туалет петербургского ТРЦ «Галерея» обернулся для одного посетителя потерей 2,3 миллиона рублей, а для другого — двумя годами колонии.

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