Трамп одобрил план разоружения ХАМАС и вывода войск Газы

Движение ХАМАС требует прекращения израильских атак в рамках соглашения о разоружении. Переход ко второму этапу, по заявлению ХАМАС, зависит от выполнения Израилем условий, включая вывод войск из сектора Газа и доставку гуманитарной помощи.
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