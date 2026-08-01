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Царьград

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Трамп одобрил план разоружения ХАМАС и вывода войск Газы

Трамп одобрил план разоружения ХАМАС и вывода войск Газы

Движение ХАМАС требует прекращения израильских атак в рамках соглашения о разоружении. Переход ко второму этапу, по заявлению ХАМАС, зависит от выполнения Израилем условий, включая вывод войск из сектора Газа и доставку гуманитарной помощи.

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