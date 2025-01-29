Экономист Анисимова: у школьников стало популярно раннее предпринимательство

У школьников сейчас есть множество возможностей заработать свои первые деньги. Например, школьник может помочь родственникам, поработать контролером в кино, стать киноактером или фотомоделью, устроиться на "удаленную" работу – копирайтером или менеджером.
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