Владимирский областной суд 14 октября 2026 года отклонил апелляцию руководителя православной гимназии Аникиной, требовавшей от митрополита Никандра опровержения слов о потере учебным заведением права называться православным и о возврате здания епархии.
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