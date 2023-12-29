Залужный сделал заявление после массированного удара ВС РФ по Украине

На Украине признали, что ВСУ не сбили ни одной российской ракеты Х-22 с начала СВО. Залужный сделал заявление по атаке ВС РФ Главком ВСУ Валерий Залужный заявил в своем Telegram об атаке ВС РФ по объекту критической инфраструктуры, а также по промышленным и военным объектам Украины.