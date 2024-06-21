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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Впервые за 51 матч Евро команды сыграли вничью 0:0

Впервые за 51 матч Евро команды сыграли вничью 0:0

Случилось это в матче 2-го тура Евро-2024 Франция – Нидерланды. До этого в 50 матчах на чемпионате Европы хоть один гол был забит.

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