Военнослужащие группировки войск «Восток» приняли участие в церемонии перезахоронения останков воинов Великой Отечественной войны

Всего земле предали 88 красноармейцев На мемориале «Самбекские высоты» в Ростовской области состоялась церемония перезахоронения останков воинов Великой Отечественной войны, приуроченная к годовщине со дня освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.
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