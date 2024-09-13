Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 655 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Эк тебя понесло. Раздухарился, слюной забрызгал, а лозунгов то сколько. Вот такие как ты, прикрываясь патриотизмом, и..."Это не ваше папи...
  • Sergiy Che
    "....развеять миф о Бадаевских складах, с которых в этот день начались бомбежки Ленинграда. Что будто бы глупые больш...Ложь о Бадаевских...
  • Sergiy Che
    Всё больше народу в ЕС начинают прозревать, поэтому Лондону и Вашингтону важно втянуть РФ в войну с НАТО, пока бОльша...SwebbTV,Швеция. Ш...

«Оттепель» в армяно-российских отношениях – возвращение к реальности?

«Оттепель» в армяно-российских отношениях – возвращение к реальности?

Вашингтон и Брюссель продолжают кормить армянских «партнёров» ни к чему не обязывающими обещаниями После долгого периода охлаждения, армяно-российские отношения демонстрируют некоторые признаки потепления, что особенно заметно на фоне последних событий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Вовладар Даров
Оттепель с кем с Пашиняном?)) Не смешите, все понимают, чей он ставленник!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх