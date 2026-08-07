Россиянка, освобожденная из рабства в Мьянме, снова пропала в ОАЭ

Россиянка Дарья, которую весной освободили из рабства в Мьянме, снова пропала, на этот раз в ОАЭ. После освобождения девушка отправилась в Дубай, а 1 августа уехала в Шарджу и затем перестала выходить на связь с матерью.
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