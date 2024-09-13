ФСБ рассказала о документах, которые свидетельствуют о координации Великобританией эскалации международной военно-политической обстановки, координатором подрывной политики выступает Директорат Восточной Европы МИД Великобритании.
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