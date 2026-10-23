Льюис Хэмилтон: Советы Антонелли? У меня их нет — они ему не нужныОткрытый источникСемикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон рад успехам своего преемника в Mercedes Кими Антонелли.
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