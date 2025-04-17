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Калужские новости

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ПВО сбила над соседним с Калужской областью регионом 7 дронов

ПВО сбила над соседним с Калужской областью регионом 7 дронов

Враг не прекращает свою агрессию. В общей сложности над российскими регионами за прошедшую ночь уничтожен и перехвачен 71 украинский БПЛАПВО минувшей ночью, 17 апреля сбила над соседним с Калужской областью регионом 7 дронов.

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