ПВО сбила над соседним с Калужской областью регионом 7 дронов

Враг не прекращает свою агрессию. В общей сложности над российскими регионами за прошедшую ночь уничтожен и перехвачен 71 украинский БПЛАПВО минувшей ночью, 17 апреля сбила над соседним с Калужской областью регионом 7 дронов.
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