Экс-советник Буша: провал контрнаступления ВСУ ударит по рейтингу Байдена

Внешняя политика администрации Белого дома не увенчалась успехом, а привела лишь к недовольству ею американских избирателей, отметил в статье для журнала The National Interest бывший советник при президентах Буше-младшем и Трампе Кристиан Уитон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии