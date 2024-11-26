Прокуратура: в порту Санкт-Петербурга загорелся ледокол «Адмирал Макаров»

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при эксплуатации водного транспорта и противопожарных требований после пожара на судне в морском порту Санкт-Петербурга.
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