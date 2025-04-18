Патроны, порох и корпус гранаты нашли у жителя Городецкого округа

Боеприпасы и взрывчатые вещества полицейские обнаружили дома у 59-летнего жителя деревни Горюшки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, изъяты 20 гильз, 23 патрона, приклад от охотничьего ружья, две банки с порохом массой 177 г, корпус гранаты и 30-мм патрон с бронебойно-трассирующим снарядом ЗУБР.