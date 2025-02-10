👗 В Евпатории подруги украли одежду из магазина: возбуждено уголовное дело Две девушки 2005-го и 2007-го годов рождения зашли в магазин и взяли с собой в примерочную несколько вещей.
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👗 В Евпатории подруги украли одежду из магазина: возбуждено уголовное дело Две девушки 2005-го и 2007-го годов рождения зашли в магазин и взяли с собой в примерочную несколько вещей.