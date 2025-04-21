Во избежание конца истории: Академик призвал восстановить договор СНВ-3

Отечественный политолог, глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Арбатов призвал к восстановлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии