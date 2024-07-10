Леонид Якунин: Во время работы парламента 6 созыва ситуация в экономике была неординарной

О расходовании бюджетных средств, налоговых льготах для промпарков и самозанятых, финансировании из федеральной казны проектов в Татарстане в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.