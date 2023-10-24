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В Чите определили 17 участков для комплексной застройки

В Чите определили 17 участков для комплексной застройки

Глава Корпорации развития Забайкальского края Антон Тутов заявил о 17 перспективных площадках в Чите, которые можно будет использовать для комплексной застройки, но для этого придется решить вопрос со старыми зданиями-памятниками.

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