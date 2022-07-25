Снайперы военной базы ЮВО в Армении отработают маскировку в условиях высокогорья

Снайперские пары отработают скрытное выдвижение к месту выполнения учебно-боевых задач, организацию огневой позиции и маскировку с использованием подручных и специальных средств.
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