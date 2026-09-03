Клубы АПЛ потратили в летнее трансферное окно 2026 года рекордные 3,5 миллиарда фунтов

Летнее трансферное окно 2026 года в Английской премьер-лиге завершилось абсолютным рекордом: 20 клубов высшего дивизиона потратили на приобретение игроков 3,49 миллиарда фунтов (около 4,12 миллиарда евро), сообщает BBC.
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