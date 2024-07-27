Лавров: Шольц не скрывал, что размещение ракет в ФРГ — инициатива США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция канцлера Германии Олафа Шольца относительно размещения американских ракет на немецкой территории прозрачна и является результатом инициативы со стороны США.
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