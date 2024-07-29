Валерий Демидецкий: "Нельзя усугублять раскол и сталкивать граждан лбами" 

От введенных Молдовой антироссийских санкций пострадала не Россия, а народ нашей страны. Такое мнение высказал известный журналист Валерий Демидецкий, выступая в эфире ток-шоу «Без галстуков» с Александром Стахурским на телеканале N4, передает Noi.