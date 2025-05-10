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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карасев должен был назначить пенальти за руку Гоцука в матче с «Зенитом», решили в департаменте судейства РФС: «Рука отставлена от тела и делает его неестественно больше»

Карасев должен был назначить пенальти за руку Гоцука в матче с «Зенитом», решили в департаменте судейства РФС: «Рука отставлена от тела и делает его неестественно больше»

К такому выводу пришли в департаменте судейства и инспектирования РФС. Петербургский клуб одержал победу со счетом 2:1 в 27-м туре Мир РПЛ.

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