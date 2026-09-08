Мусаев, Карседо, Семак, Игдисамов, Талалаев, Евсеев, Ахметзянов номинированы приз лучшему тренеру июля – августа в РПЛ

РПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру июля – августа. На награду претендуют 7 специалистов: Мурад Мусаев , « Краснодар » (18 очков, 6 матчей, 1-е место); Хуан Карлос Карседо , « Спартак » (13 очков, 6 матчей, 2-е место); Сергей Семак , «Зенит» (12 очков, 6 матчей, 3-е место); Дмитрий Игдисамов, ЦСКА (12 очков, 6 матчей, 4-е место); Андрей Талалаев, «Балтика» (10 очков, 6 матчей, 5-е место); Вадим Евсеев, «Динамо» Махачкала (9 очков, 6 матчей, 8-е место); Ильдар Ахметзянов, «Оренбург» (7 очков, 6 матчей, 9-е место).
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