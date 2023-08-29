БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    ЕВП жив, но он будет в тени руководить!«Вагнер» разверну...
  • СимАчка Пушистая
    спалился автор) что ещё раз подтверждает теории о инсценировке гибели ЕВП))«Вагнер» разверну...
  • Anlrey Boracow
    Казахстан во многом зависит от России. Почему Россия продолжает поставки в Казахстан того, без чего ему ПИСЕЦ прибежи...ПОДБРЮШЬЕ РОССИИ ...

ДОГОВОРНЯК НЕ ПРОЙДЁТ: ОЗВУЧЕНО ЖЕЛЕЗНОЕ УСЛОВИЕ НАЧАЛА ПЕРЕГОВОРОВ ПО УКРАИНЕ

ДОГОВОРНЯК НЕ ПРОЙДЁТ: ОЗВУЧЕНО ЖЕЛЕЗНОЕ УСЛОВИЕ НАЧАЛА ПЕРЕГОВОРОВ ПО УКРАИНЕ

ФОТО: BELARUSIAN FOREIGN MINISTRY/GLOBALLOOKPRESS Озвучено железное условие начала переговоров по Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Grandad
Фразу &quot;Достаточно много чиновников уже пересажали&quot; я бы заменил на &quot;Недостаточно много чиновников еще пересажали&quot;.
Ответить
6 час.
Зоя Копань
Если даже устно с Горбачовым не признали расширение НАТО, то сразу  и письменно верить им нельзя, они повернут так что как будто и не было никакого соглашения, только на поле боя забрать наши области а если и тогда будут обстреливать эти области надо продвигаться дальше, чтобы не доставали!
Ответить
1 час.
Grandad
Не понял, кто выдвидул &quot;железное условие&quot; - Онуфриенко или все-таки кто официальный, могущий так заявлять?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх