ДОГОВОРНЯК НЕ ПРОЙДЁТ: ОЗВУЧЕНО ЖЕЛЕЗНОЕ УСЛОВИЕ НАЧАЛА ПЕРЕГОВОРОВ ПО УКРАИНЕ

Зоя Копань

Если даже устно с Горбачовым не признали расширение НАТО, то сразу и письменно верить им нельзя, они повернут так что как будто и не было никакого соглашения, только на поле боя забрать наши области а если и тогда будут обстреливать эти области надо продвигаться дальше, чтобы не доставали!