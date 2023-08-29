ФОТО: BELARUSIAN FOREIGN MINISTRY/GLOBALLOOKPRESS Озвучено железное условие начала переговоров по Украине.
ДОГОВОРНЯК НЕ ПРОЙДЁТ: ОЗВУЧЕНО ЖЕЛЕЗНОЕ УСЛОВИЕ НАЧАЛА ПЕРЕГОВОРОВ ПО УКРАИНЕ
Комментарии
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Grandad
Фразу "Достаточно много чиновников уже пересажали" я бы заменил на "Недостаточно много чиновников еще пересажали".
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6 час.
Зоя Копань
Если даже устно с Горбачовым не признали расширение НАТО, то сразу и письменно верить им нельзя, они повернут так что как будто и не было никакого соглашения, только на поле боя забрать наши области а если и тогда будут обстреливать эти области надо продвигаться дальше, чтобы не доставали!
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1 час.
Grandad
Не понял, кто выдвидул "железное условие" - Онуфриенко или все-таки кто официальный, могущий так заявлять?
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1 час.
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