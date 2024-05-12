Белла Рэмси перевоплотитися в Белую вдову

Белла Рэмси получила главную роль в картине «Соседка» (Girl Next Door). Согласно Deadline, звезда сериалов «Игра престолов» и «Одни из нас» предстанет в образе британской террористки Саманты Льютуэйт, прозванной Белой вдовой.
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