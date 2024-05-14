Земельные участки за 13 миллионов рублей украли в Новосибирске

Жители Новосибирска и региона попались на махинациях с земельными участками в Калининском районе. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, они изготовили подложные правоустанавливающие документы о принадлежности земельных участков по праву фактического пользования, якобы возникшего у них до вступления в законную силу Земельного кодекса РФ.