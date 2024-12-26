Чертова дюжина телефонных аферистов осуждена за обман на четыре миллиона

В Новосибирске 12 граждан РФ и одна иностранка обманули 108 человек на четыре миллиона рублей. Приговор о мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ выслушала организованная группа из 12 российских граждан и иностранки.
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