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Израиль сознательно истреблял журналистов в Секторе Газа

Израиль сознательно истреблял журналистов в Секторе Газа

Израиль сознательно истреблял журналистов в Секторе Газа.Израильские военные убили 59 и ранили десятки палестинских журналистов, отслеживая их местоположение по геометкам на съёмочной аппаратуре, - утверждает Euro-Med Human Rights Monitor.

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