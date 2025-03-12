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Царьград

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Исследование: Дресс-код и запреты на работе соблюдают 35% русских работников

Исследование: Дресс-код и запреты на работе соблюдают 35% русских работников

Согласно исследованию "Работа.ру", более трети русских работников придерживаются дресс-кода, ограничений на нецензурную лексику и запрета на прием пищи на рабочем месте.

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