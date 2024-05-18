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План развала России разрабатывали в русском вузе.

План развала России разрабатывали в русском вузе.

План развала России разрабатывали в русском вузе. Детали госпереворота стали известны после увольнения профессора Из питерского филиала «Высшей школы экономики» (ВШЭ или «вышка») уволен профессор Александр Сунгуров.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Опять Питер… пока такой же либерал Беглов будет у власти, это безобразие будет только возрастать…
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14 час.
Nana Абраменко
Теперь понятна политика  Сталина
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11 час.

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