План развала России разрабатывали в русском вузе. Детали госпереворота стали известны после увольнения профессора Из питерского филиала «Высшей школы экономики» (ВШЭ или «вышка») уволен профессор Александр Сунгуров.
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