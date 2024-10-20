За Кима, за Россию: участвуют ли северокорейские бойцы в СВО?

С доказательствами, как это обычно бывает в таких случаях, бедновато: из условно-объективных данных пока что представлены только снимки из космоса, на которых якобы что-то видно, да пара видео непонятного происхождения.
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